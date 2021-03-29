Мишустин утвердил правила грантов для разработчиков искусственного интеллекта

Правительство будет поддерживать стартапы и небольшие IT-компании, занимающиеся технологиями искусственного интеллекта. В бюджете на текущий год на эти цели заложено почти 1,5 миллиарда рублей.

Правила предоставления субсидий утверждены премьер-министром Михаилом Мишустиным. "Такая государственная поддержка предусмотрена для разработчиков электронных сервисов, перспективных и коммерчески выгодных IT-решений с использованием технологий искусственного интеллекта, - рассказал он на оперативном совещании со своими заместителями. - Также гранты могут быть предоставлены на создание открытых библиотек - специальных бесплатных ресурсов, где будут размещаться программы на базе искусственного интеллекта. Чтобы каждый инженер смог воспользоваться ими для создания своего нового продукта".

Претендовать на гранты могут как малые предприятия, так и физические лица. Важными критериями успешного отбора станут новизна разработки и эффективность решений, перспективность внедрения и коммерческой реализации.

- Мы продолжим формировать благоприятные условия для расширения сферы применения технологий искусственного интеллекта, - заверил Михаил Мишустин. - Для этого в бюджете на ближайшие три года предусмотрено более пяти миллиардов рублей.