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29.03.2021 12:59
Рубрика: Власть

Мишустин утвердил правила грантов для разработчиков искусственного интеллекта

Текст: Владимир Кузьмин

Правительство будет поддерживать стартапы и небольшие IT-компании, занимающиеся технологиями искусственного интеллекта. В бюджете на текущий год на эти цели заложено почти 1,5 миллиарда рублей.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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Правила предоставления субсидий утверждены премьер-министром Михаилом Мишустиным. "Такая государственная поддержка предусмотрена для разработчиков электронных сервисов, перспективных и коммерчески выгодных IT-решений с использованием технологий искусственного интеллекта, - рассказал он на оперативном совещании со своими заместителями. - Также гранты могут быть предоставлены на создание открытых библиотек - специальных бесплатных ресурсов, где будут размещаться программы на базе искусственного интеллекта. Чтобы каждый инженер смог воспользоваться ими для создания своего нового продукта".

Претендовать на гранты могут как малые предприятия, так и физические лица. Важными критериями успешного отбора станут новизна разработки и эффективность решений, перспективность внедрения и коммерческой реализации.

- Мы продолжим формировать благоприятные условия для расширения сферы применения технологий искусственного интеллекта, - заверил Михаил Мишустин. - Для этого в бюджете на ближайшие три года предусмотрено более пяти миллиардов рублей.

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