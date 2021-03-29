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29.03.2021,  
16:30
Текст:  Михаил Русин

Моторикша с ракетами: необычную РСЗО создали в Нигерии

В интернете появилось фото необычной боевой техники.

Фото: Павел Лисицын \ РИА Новости
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Как сообщает в своем блоге dambiev, речь идет о бронированной РСЗО, которую автор называет моторикшей.

Причем на вооружении этой боевой единицы, чем-то смахивающей на постапокалиптический закрытый бронелистами мотороллер, имеется достаточно серьезная для такой компактной машины пусковая установка. Она состоит из 40 направляющих для 80-миллиметровых неуправляемых реактивных снарядов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Нигерии может появится колесный танк с башней от Т-72М1.

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Фото: Павел Лисицын \ РИА Новости
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