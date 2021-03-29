Моторикша с ракетами: необычную РСЗО создали в Нигерии

The Nigerian Army Electrical & Mechanical Engineers pioneered a breakthrough in rocket artillery by creating a compact, 40-rail armored rickshaw MLRS for 80mm NURS. pic.twitter.com/AtD2oG3uf4 — Asia.India-Defense (@Xia257) March 27, 2021

В интернете появилось фото необычной боевой техники.

Как сообщает в своем блоге dambiev, речь идет о бронированной РСЗО, которую автор называет моторикшей.

Причем на вооружении этой боевой единицы, чем-то смахивающей на постапокалиптический закрытый бронелистами мотороллер, имеется достаточно серьезная для такой компактной машины пусковая установка. Она состоит из 40 направляющих для 80-миллиметровых неуправляемых реактивных снарядов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Нигерии может появится колесный танк с башней от Т-72М1.