Колесный танк по-африкански: нечто с башней от Т-72 заметили в Нигерии

В Нигерии, возможно, появится колесный танк с башней от Т-72М1. Известно, что в этом африканском государстве местные производители самостоятельно выпускают различные образцы колесной боевой техники.

What’s going on here, a T-72 turret mounted on something? pic.twitter.com/W80ECmNISx — Jake (@Jakepor21) March 18, 2021

Например, в 2019 году для нужд армии были закуплены бронеавтомобили Ezugwu - выглядящие очень брутально и имеющие серьезную защиту от мин и фугасов. Как тогда заявлялось, они способны выдерживать взрывы боеприпасов массой до 12 кг под днищем и до 6,75 кг - под колесами.

Также летом минувшего года стало известно, что в войска поступили несколько единиц средств доставки военнослужащих, изготовленных на шасси гражданских двух- и трехосных грузовиков, на которые установили корпусы списанных турецких броневиков Cobra и швейцарских БТР Piranha.

Судя по изображениям, появившимся в Сети, в настоящее время одновременно изготавливаются несколько вариантов машин различных классов: от относительно легких - до настоящих колесных танков с тяжелым вооружением. Собственно, это первый известный случай, когда на подобном образце техники использовали башню от Т-72.

Конечно, применение мощной 125-мм пушки позволит резко усилить огневую мощь. С другой стороны, возникает масса проблем, из-за которых у экспертов существуют большие сомнения в успешности реализации этого проекта. Главное, чтобы вся конструкция просто не развалилась при первом же испытательном выстреле.

В то же время нигерийская армия, получая современные китайские танки VT-4, не намерена отказываться от имеющихся "семьдесят вторых".