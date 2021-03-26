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26.03.2021,  
12:02
Текст:  Алексей Моисеев

Колесный танк по-африкански: нечто с башней от Т-72 заметили в Нигерии

В Нигерии, возможно, появится колесный танк с башней от Т-72М1. Известно, что в этом африканском государстве местные производители самостоятельно выпускают различные образцы колесной боевой техники.

Например, в 2019 году для нужд армии были закуплены бронеавтомобили Ezugwu - выглядящие очень брутально и имеющие серьезную защиту от мин и фугасов. Как тогда заявлялось, они способны выдерживать взрывы боеприпасов массой до 12 кг под днищем и до 6,75 кг - под колесами.

Фото: youtube.com
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Также летом минувшего года стало известно, что в войска поступили несколько единиц средств доставки военнослужащих, изготовленных на шасси гражданских двух- и трехосных грузовиков, на которые установили корпусы списанных турецких броневиков Cobra и швейцарских БТР Piranha.

Судя по изображениям, появившимся в Сети, в настоящее время одновременно изготавливаются несколько вариантов машин различных классов: от относительно легких - до настоящих колесных танков с тяжелым вооружением. Собственно, это первый известный случай, когда на подобном образце техники использовали башню от Т-72.

Конечно, применение мощной 125-мм пушки позволит резко усилить огневую мощь. С другой стороны, возникает масса проблем, из-за которых у экспертов существуют большие сомнения в успешности реализации этого проекта. Главное, чтобы вся конструкция просто не развалилась при первом же испытательном выстреле.

В то же время нигерийская армия, получая современные китайские танки VT-4, не намерена отказываться от имеющихся "семьдесят вторых".

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