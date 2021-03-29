Надежда Кадышева придумала музыкальную сказку

На видеосервисе Start, созданном несколькими продюсерами, в том числе двумя белорусами Алексеем Троцюком и Виталием Шляппо, в HD качестве теперь можно посмотреть телеверсию детской музыкальной сказки "Тёпа и Замок чудес" театра "Золотое кольцо", созданную при поддержке телеканала "Малыш ТВ" .

Чудеса любят взрослые и дети, а чудеса в театре "Золотое Кольцо" - яркое, незабываемое представление больше чем просто чудо.

Главные герои сказки - впервые появились на сцене театра Надежды Кадышевой. Герои сказки уже много лет радуют малышей своими удивительными приключениями. Домовой Тёпа, его друзья Пуф и Буф попадают в волшебный замок, и оказываются в удивительной круговерти неожиданных событий.

Режиссер, автор сценария и композитор этого спектакля - муж Кадышевой Александр Костюк. Роли исполняют сама Надежда Кадышева, Тимофей Суворов, Дмитрий Филимонов и другие.

- У нас с Александром духовное совпадение, - говорит о своем муже Надежда Кадышева. - Просто комфортно и легко вместе, это естественно, как дышать. Мы с мужем уже реализовали свою мечту - создали Национальный театр народной музыки и песни "Золотое кольцо". В проекте принимают участие более 50 артистов: танцоры, вокалисты, музыканты, акробаты. Шоу стало визитной карточкой России за рубежом.

Идея сказки пришла самой Надежде Кадышевой, постоянному участнику "Славянского базара" в Витебске, о котором она отзывается с восторгом:

- Россия и Беларусь - две близкие страны, благодаря которым зажигаются новые звезды. "Славянский базар" в Витебске служит духовному единению народов. Фестиваль представляет лучшие традиции национальных культур и способствует диалогу народов. Особая заслуга фестиваля в том, что он открывает дорогу талантливым молодым исполнителям.