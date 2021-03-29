Назван состав сборной России на командный ЧМ по фигурному катанию

Объявлен состав сборной России по фигурному катанию на чемпионат мира, который состоится в Японии.

С 15 по 18 апреля в японской Осаке состоится командный турнир World Team Trophy. Федерация фигурного катания на коньках России объявила состав команды. В него вошли победители завершившегося в Стокгольме чемпионата мира.

У женщин в состав команды включены обладательница золота ЧМ Анна Щербакова, которая днем ранее сообщила о том, что выступит в Японии, и серебряный призер Елизавета Туктамышева.

У мужчин в состав попали участники недавнего ЧМ - Михаил Коляда и Евгений Семененко, которые в Стокгольме не сумели попасть в число призеров.

Также в Осаке выступят обладатели золота в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также победители турнира в парном катании Анастасия Мишина - Александр Галлямов.

"Состав российской команды сформирован по спортивному принципу по итогам чемпионата мира по фигурному катанию, завершившегося в Стокгольме", - говорится с сообщении на сайте Федерации фигурного катания на коньках России.