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29.03.2021 13:11
Рубрика: Спорт

Назван состав сборной России на командный ЧМ по фигурному катанию

Текст: Максим Домчев
Объявлен состав сборной России по фигурному катанию на чемпионат мира, который состоится в Японии.
Анна Щербакова. Фото: Александр Вильф/РИА Новости Анна Щербакова. Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Анна Щербакова. Фото: Александр Вильф/РИА Новости

С 15 по 18 апреля в японской Осаке состоится командный турнир World Team Trophy. Федерация фигурного катания на коньках России объявила состав команды. В него вошли победители завершившегося в Стокгольме чемпионата мира.

Фото: Linnea Rheborg/Getty Images
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У женщин в состав команды включены обладательница золота ЧМ Анна Щербакова, которая днем ранее сообщила о том, что выступит в Японии, и серебряный призер Елизавета Туктамышева.

У мужчин в состав попали участники недавнего ЧМ - Михаил Коляда и Евгений Семененко, которые в Стокгольме не сумели попасть в число призеров.

Также в Осаке выступят обладатели золота в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также победители турнира в парном катании Анастасия Мишина - Александр Галлямов.

"Состав российской команды сформирован по спортивному принципу по итогам чемпионата мира по фигурному катанию, завершившегося в Стокгольме", - говорится с сообщении на сайте Федерации фигурного катания на коньках России.

Спорт Фигурное катание

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