Не стало Татьяны Филипповны Андросенко - главного редактора журнала "Мурзилка"

29 марта, после тяжелой болезни, на 75-м году жизни скончалась генеральный директор - главный редактор журнала "Мурзилка", заслуженный работник культуры РФ, почетный работник общего образования РФ, член Союза писателей России, член Союза журналистов Москвы, член Совета по детской и юношеской литературе Международного сообщества писательских союзов, член Правления ООБФ "Российский детский фонд", кавалер ордена Почета Татьяна Филипповна Андросенко.

Более З0 лет, с 1985 года по настоящее время, Татьяна Филипповна Андросенко руководила журналом "Мурзилка" - символом детства, легендой отечественной журналистики, занесенным в Книгу рекордов Гиннесса как самый долго издающийся детский журнал в мире. За 97 лет существования "Мурзилки" в нем печатались почти все классики отечественной детской литературы: писатели, поэты, художники. Двери редакции всегда были открыты и для молодых, начинающих авторов. Руководить таким изданием - большая ответственность. Татьяна Филипповна сумела, сохранив традиции прошлых лет, сделать "Мурзилку" журналом современным, интересным и полезным для большого круга читателей: детей, их родителей, бабушек и дедушек, библиотекарей, педагогов.

Татьяна Филипповна уделяла большое внимание работе с молодыми авторами. Также она активно занималась просветительской деятельностью: организовывала встречи читателей с редакцией журнала, его авторами и художниками. Географический охват территорий, где Татьяна Филипповна побывала с "Мурзилкой", огромен. Зачастую результатом таких поездок и встреч становились увлекательные тематические выпуски журнала.

Уход Татьяны Филипповны Андросенко из жизни - большая утрата для всего литературного сообщества. Светлая память о ней сохранится во многих сердцах.