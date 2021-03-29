Нью-йоркский кинофестиваль Tribeca пройдет "вживую"

Учрежденный Робертом Де Ниро нью-йоркский кинофестиваль Tribeca отметит свою 20-ю годовщину тем, что после двухлетнего перерыва вновь пройдет в своем обычном формате. Так он надеется отпраздновать и возвращение Нью-Йорка к нормальной жизни. Об этом сообщает портал Entertainment.

О возвращении любимого нью-йоркцами фестиваля объявили сегодня Роберт Де Ниро и соучредитель кинофорума Джейн Розенталь, пообещав "живые" встречи зрителей с кинематографистами и их созданиями. "Трайбека как фестиваль, рожденный в год террористической атаки 9/11, был призван снова собрать нас всех вместе после этого потрясения, - сказал Де Ниро. - Мы продолжаем выполнять эту миссию и теперь, когда Нью-Йорк потрясен COVID-19 - мы снова соберемся все вместе".

Фестиваль пройдет с 9 по 20 июня на открытых площадках, разбросанных по всему городу и оборудованных мобильными дисплеями высокого разрешения. Кроме фильмов, участников праздника будут ждать выставки, концерты, игры. В прошлом году в разгар пандемии фестиваль показывал часть своих программ онлайн. Программы этого года обещают объявить в ближайшие недели.