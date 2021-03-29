Норвегия ужесточит правила въезда из-за пандемии

Власти Норвегии приняли решение с 1 апреля ужесточить правила въезда в страну из-за ухудшения ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

Всем приезжающим придется на границе сдать тест на Covid-19, после чего ожидать результата на станции тестирования. Тем, кто проявит нетерпение и въедет в страну без результата теста, придется заплатить солидный штраф. При этом новое правило касается даже граждан Норвегии и лиц, имеющих там постоянный вид на жительство.

За все время пандемии в Норвегии подтверждено свыше 93 тысяч случаев заражения коронавирусом, умерло 656 человек.