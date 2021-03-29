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29.03.2021 13:02
Рубрика: Культура

Оперетту "Веселая вдова" поставили в виртуальном формате

Текст: Валерий Кичин
Театральные залы в Европе закрыты уже больше года. Погашены огни лондонского Уэст-энда, все премьеры отодвинуты на неопределенный срок, многие актеры всерьез подумывают о смене профессии. За год пандемии и публика стала отвыкать от живого общения с искусством - все более популярны виртуальные форматы. Театры ищут способ напомнить миру о своем существовании.

Один из самых выразительных, даже по-своему трогательных примеров - недавняя премьера в итальянской Падуе. Театр Верди решил поставить оперетту Франца Легара "Веселая вдова" в своем зале без публики, но с прямой трансляцией премьеры по каналам Backstage, на YouTube - Teatro Stabile del Veneto. Скромное на вид здание театра, как оказалось, таит в себе роскошный трехярусный зал с прекрасной акустикой. Из зала убраны кресла, и музыканты оркестра расположились в партере, сидя на социальной дистанции друг от друга. Оформление сцены минимально: уходящий ввысь лестничный марш простой, без затей, с подсвеченными ступенями, и кушетка, на которой будет спать подвыпивший граф Данило.

Фото: Анна Леонтьева / Театр "Московская оперетта"
В театре "Московская оперетта" вышел спектакль "Куртизанка"

В этом вынужденно аскетичном оформлении (бюджеты театров за год пандемии катастрофически скудеют) режиссер Паоло Джани Сеи осуществил постановку в варианте semi-stage - в костюмах, но без особой динамики действия, сведенном к разводке мизансцен. В партии Ганны Главари выступила сопрано Анастасия Бартоли, графа Данило Даниловича - известный оперный и эстрадный певец Алессандро Сафина. Несмотря на свои 58 лет, он сыграл русско-парижского жуира достаточно экспрессивно, хотя и с заметной ноткой усталости от светских утех и, кажется, от самого этого легкомысленного жанра. За пультом филармонического оркестра провинции Венето стоял маэстро Альвизе Казеллати. История богатой вдовушки, за состоянием которой охотится все мужское население не известного миру обедневшего княжества Понтеведро, стала основой произведения, которое назвали "королевой оперетт" - со смешными коллизиями, пародийными мотивами, мелодраматическими ситуациями и парижским шиком.

Виртуальные премьеры становятся традицией падуанского театра Верди: в декабре в том же формате в совершенно пустом зале прошла трансляция оперы "Риголетто" Джузеппе Верди. "Публику" в обоих спектаклях олицетворяли картонные фигуры дам и кавалеров в опоясывающих зал ложах.

Пандемия не пройдет для искусства бесследно: даже этот странный формат спектаклей без публики, вероятно, может войти в повседневную практику. Ведь их потенциальная аудитория - весь мир. Осталось разработать способы извлекать из этого пользу для театральных бюджетов.

Культура Театр Музыкальный театр Кино и театр с Валерием Кичиным Гид-парк РГ-Видео

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