Определены самые перспективные сектора экономики для покупки акций

Общий индекс Московской биржи в середине марта впервые в истории этой торговой площадки поднялся выше отметки в 3600 пунктов. Год назад планкой были 2073 пункта. Рост - более 73,6 процента. Что же ждет игроков в апреле?

Специально для "Российской газеты" Марк Гойхман, главный аналитик TeleTrade, рассказал, акции каких секторов экономики, кроме "голубых фишек", тоже имеют потенциал для роста:

- Россияне прочувствовали фондовый рынок. Спрос поддерживается тем, что доступ на него очень упрощен. Любой человек с небольшой суммой от нескольких тысяч рублей в онлайн режиме может открыть брокерский счет и получить доступ на биржу. Государство также поддерживает такие инвестиции, например, налоговыми льготами по индивидуальным инвестиционным счетам.

Но это, напомню, очень рисковые вложения. "Погода" на бирже может резко измениться. Пример тому - ситуация во второй половине марта. Индекс Мосбиржи упал ниже 3500 пунктов, потеряв примерно половину от роста с начала месяца. Это произошло из-за общего усиления антирисковых настроений на рынках и опасений санкций против России. Что дальше?

В среду, 31 марта, инвесторы обратят внимание на запасы нефти в США, индексы деловой активности в США и ВВП России в 4 квартале. В дальнейшем, уже в апреле, динамика фондовых активов, как и раньше, будет определяться настроениями на внешних рынках, ценами ресурсов, санкционной риторикой.

Важным будет, в частности, заседание ОПЕК+ 1 апреля. Есть высокая вероятность, что страны-экспортеры не станут увеличивать объемы добычи нефти на май. Это позволило бы сохранить ограниченное предложение и поддержать цены.

С данных позиций на перспективу могут быть привлекательны акции нефтяного сектора. Спрос на нефть в мире постепенно будет возрастать по мере выхода из пандемии, развития вакцинации, роста деловой активности. Соответственно объемы реализации и прибыли в данном сегменте станут повышаться после падения последних месяцев.

В целом же стоит обратить внимание на акции, которые принято относить к "циклическим". Это те сферы, которые растут и снижаются вместе с циклом экономики. Сейчас она находится в стадии подъема после кризиса. Поэтому с точки зрения восстановления мировой экономики перспективны и ведущие предприятия металлургии, перевозок, автомобильного бизнеса.

Подъем вероятен и у компаний потребительского сектора - в производстве товаров и торговле. Они поддерживаются и масштабными денежными стимулами в различных странах, выплатами, повышающими потребительский спрос. И даже ожидаемое (во многом вследствие этого) ускорение инфляции в мире и в России может пойти на пользу данным отраслям. Цены на их продукцию станут расти.

Увеличение процентных ставок в России, на которое взял курс ЦБ РФ, и общее повышение финансовых потоков позитивно для ценных бумаг банковского направления. Прежде всего - для крупных российских госбанков.

При отсутствии новых шоков, в том числе санкционных, при стабильной внешней конъюнктуре, даже при возможности текущих коррекций, можно ожидать подъема индекса Мосбиржи к новым максимумам выше 3600-3700 пунктов в ближайшие месяцы.

ТОП-10 Мосбиржи

Марк Гойхман со ссылкой на данные Московской биржи назвал "народный портфель" из ТОП-10 самых популярных активов. Они в основном были на высоком и стабильном подъеме в последние месяцы. Так что вложения в них оказались вполне оправданы.

По российским акциям - это "голубые фишки". Газпром (18,4%), Сбербанк (11,1%), Норникель (14,8%), ЛУКОЙЛ (9,4%), Аэрофлот (9,3%). Из "иностранцев" лидируют по востребованности Tesla (19,6%), Alibaba (18%), Apple (15,1%), Boeing (7,8%), Amazon (7%).