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29.03.2021 15:04
Рубрика: Спорт

Определились полуфиналисты женской баскетбольной Премьер-лиги

Текст: Илья Трисвятский
Главная неожиданность первого раунда плей-офф чемпионата России по баскетболу среди женских команд Премьер-лиги - вылет из борьбы за медали оренбургской "Надежды", которая занимала места на пьедестале все последние 11 (!) сезонов. Один из фаворитов проиграл в серии четвертьфинала (1-2 по матчам) сыктывкарской "Нике".
Фото: Александр Ашихмин/ Баскетбольный клуб НИКА Сыктывкар ПРЕМЬЕР-ЛИГА/vk.com

По итогам двухкругового турнира регулярного чемпионата в плей-офф Премьер-лиги вышли восемь лучших команд, которые начали сражение за награды с четвертьфинала. На этой стадии серии проводились до двух побед одного из соперников по схеме "1-2".

Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ
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До старта 1/4 финала предполагалось, что у победителя "регулярки", действующего чемпиона УГМК (Екатеринбург), и второго номера посева курского "Динамо" проблем не возникнет. Так оно и произошло. Уралочки дважды одолели подмосковную "Спарту энд К" - 85:74 в городе Видное и разгромные 103:48 в Екатеринбурге, баскетболистки Курска взяли верх над "Енисеем" - 81:71 в Сибири и 93:59 на площадке "бело-голубых".

По предварительным прогнозам, интригу таили противостояния команд с номерами посева 3 - 6 и 4 - 5. Клубы, имевшие преимущество своего паркета, завершили "регулярку" с одинаковыми показателями 13 побед - 5 поражений. В данном случае столичный МБА оказался выше "Надежды" по результатам личных встреч.

Принципиально, по стратегии клуба, не прибегающий к услугам легионеров МБА не испытал особых проблем в соперничестве с новосибирским "Динамо" - 76:66 в гостях и 87:58 дома. А вот у "Ники" и "Надежды" разгорелась нешуточная битва.

Важный момент: "Ника" в прошлом сезоне финишировала третьей в первом дивизионе чемпионата Суперлиги, при этом победитель турнира "Ростов-Дон-ЮФУ" снова не воспользовался свои правом на повышение в классе по финансовым и другим соображениям. А вот руководители "Ники" доказали в Российской федерации баскетбола, что команда созрела для выступления в Премьер-лиге. Ход совершенно правильный! Далее нашлись средства для заключения контрактов с американками, за игровым временем в Сыктывкар из более богатых клубов перебрались баскетболистки сборной страны Екатерина Федоренкова и Мария Черепанова, а уже по ходу нынешнего сезона на тренерский мостик взошел бывший наставник национальной дружины Александр Васин. Совокупность указанных факторов и привела к самой громкой сенсации в наших женских чемпионатах за последние, наверное, лет десять. Шутка ли - из второго по силе дивизиона прыжок сразу в полуфинал элитной лиги!

Первый матч четвертьфинальной серии "Ника", ранее известная как "Зыряночка", проводила у себя дома в столице Республики Коми. Победа 72:66. Ударно отработали в игре комяцкие американки - Киара Лесли (25 очков) и Брайанна Тернер (18). Вторая игра прошла в Оренбурге, успех праздновали девушки "Надежды" - 80:64. Здесь у хозяек блеснула Анастасии Шилова из сборной страны - 20 очков.

Все самое "вкусное" произошло на следующий день в третьем, решающем матче. После трех четвертей игры "Надежды" уступала "минус 12" - 35:47. Промежуточный результат на табло красноречиво говорил о том, насколько вязкой была борьба в этой встрече, оборона превалировала над атакой. За 37 секунд до сирены затяжная погоня оренбурженок, казалось, близка к спасению записного фаворита серии от краха - 56:58 после дальнего попадания Элины Бабкиной. Однако игрок сыктывкарского клуба Александра Марченкова ответила двумя точными штрафными - 60:56 в пользу "Ники". Новый меткий трехочковый "выстрел" от Бабкиной произошел уже слишком поздно.

В полуфинальных сериях снова до двух побед, но уже по системе "1-1-1", сыграют: УГМК - "Ника", "Динамо" (Курск) - МБА. Серии стартуют в начале апреля.

Спорт Баскетбол

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