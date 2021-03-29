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29.03.2021 22:50
Рубрика: Спорт

И Гондурас тоже

Определились все участники футбольного турнира
Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Столичный выпуск № 66(8417)
Определились все участники олимпийского футбольного турнира в Токио. Последними путевки забронировали Гондурас и Мексика.

Гондурас сотворил небольшую сенсацию, обыграв в полуфинальном матче отбора на Олимпиаду в зоне Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) США - 2:1. В параллельной встрече мексиканцы победили Канаду со счетом 2:0.

Фото: Gettyimages
Япония сократит число официальных гостей Олимпиады в Токио

За трофей в Токио поборются следующие 16 команд: Япония, Франция, Германия, Румыния, Испания, Новая Зеландия, Египет, Кот-д Ивуар, ЮАР, Австралия, Саудовская Аравия, Южная Корея, Аргентина, Бразилия, Гондурас и Мексика.

Жеребьевка группового этапа состоится 21 апреля в штаб-квартире Международной федерации футбола (ФИФА). Игры пройдут с 21 июля по 7 августа грядущим летом.

Чуть ранее СМИ стало известно, что один из лучших нападающих мира Килиан Мбаппе решил пропустить Олимпиаду. Изначально игрок "ПСЖ" собирался принять участие в соревнованиях, однако из-за переносов Олимпиады и чемпионата Европы отказался от этой идеи.

Спорт Олимпийские игры Спорт Футбол Вокруг футбола Олимпиада в Токио

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