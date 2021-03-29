Овечкин забросил 724-ю шайбу и сократил отставание от Дионна

Голы Александра Овечкина и Евгения Кузнецова помогли "Вашингтону" обыграть ""Нью-Йорк Рейнджерс" - 5:4. Встреча прошла в рамках регулярного чемпионата НХЛ.

Командам долго не удавалось открыть счет. На 31-й минуте "столичные" вышли вперед после гола Тома Уилсона. Вторую шайбу записали на Александра Овечкина, который отдавал передачу, но попал в игрока гостей, от которого она отлетела в сетку. До сирены на перерыв Уилсон успел оформить дубль.

В начале третьего периода благодаря Евгению Кузнецову счет стал 4:0, после чего "рейнджеры" вдруг преобразились. Колин Блэквелл смог размочить счет, но хозяева снова увеличили эту разницу после гола Ти Джей Оши.

"Вашингтон" немного расслабился и получил три шайбы в свои ворота. Блэквелл, Алекси Лафреньер, Кори Крайдер сократили отставание до минимума, но Овечкин и товарищи победу не упустили.

Для Овечкина этот гол стал 724-м в регулярных чемпионатах. Он еще на гол сократил отставание от занимающего пятое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ Марселя Дионна, который отличился 731 раз.