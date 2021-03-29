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29.03.2021 23:25
Рубрика: Власть

Памфилова анонсировала старт избирательной кампании в июне

Текст: Галина Мисливская
Избирательная кампания в России начнется в июне, после назначения выборов в Госдуму, рассказала глава ЦИК Элла Памфилова в эфире телеканала "Россия 24".
Фото: Константин Завражин/РГ Фото: Константин Завражин/РГ
Фото: Константин Завражин/РГ

Она пояснила, что "президент откроет кампанию специальным указом, это, скорее всего, произойдет в конце июня".

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Вероятность того, что выборы будут происходить не один день, а три, очень высокая, добавила Памфилова, "с учетом всех факторов и с учетом прогнозов, которыми мы сейчас обладаем".

Напомним, Единый день голосования в России проходит во второе воскресенье сентября, кроме тех лет, когда избирается новый состав Госдумы - в этом случае выборы назначаются на третье воскресенье месяца.

Старт кампании по выборам депутатов нижней палаты дает президент за 90-110 дней до даты предполагаемого голосования. Как ожидается, в этом году Единый день голосования пройдет 19 сентября.

Власть Работа власти Внутренняя политика Госфонды и контрольные органы ЦИК Единый день голосования-2021

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