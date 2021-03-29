Памфилова анонсировала старт избирательной кампании в июне

Она пояснила, что "президент откроет кампанию специальным указом, это, скорее всего, произойдет в конце июня".

Вероятность того, что выборы будут происходить не один день, а три, очень высокая, добавила Памфилова, "с учетом всех факторов и с учетом прогнозов, которыми мы сейчас обладаем".

Напомним, Единый день голосования в России проходит во второе воскресенье сентября, кроме тех лет, когда избирается новый состав Госдумы - в этом случае выборы назначаются на третье воскресенье месяца.

Старт кампании по выборам депутатов нижней палаты дает президент за 90-110 дней до даты предполагаемого голосования. Как ожидается, в этом году Единый день голосования пройдет 19 сентября.