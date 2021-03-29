Памфилова: Наша главная цель - повышение доверия к выборам

Глава ЦИК России Элла Памфилова, вновь выдвинутая на этот пост, заявила, что главной задачей комиссии видит повышение легитимности выборов, доверия к ним избирателей.

Выступая перед новым составом комиссии, она отметила, что за последние пять лет был заложен "огромный задел", который предстоит развивать в интересах граждан.

"Будем продолжать работать на повышение доверия наших избирателей, наша главная цель - легитимность выборов, признание выборов нашими избирателями", - заверила она.

Напомним, сегодня новый состав ЦИК проводит сегодня первое, организационное заседание, на котором изберет председателя, его заместителя и секретаря.

Конкуренцию Памфиловой составляет член ЦИК от ЛДПР Александр Курдюмов.