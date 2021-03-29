Памфилова предложила Бударину на пост секретаря ЦИК

Вновь избранная глава Центризбиркома Элла Памфилова предложила избрать на пост секретаря комиссии Наталью Бударину.

По ее словам, это неслучайный человек для ЦИК России. Памфилова также охарактеризовала коллегу как энергичную и "суперработоспособную".

За эту кандидатуру высказались также члены ЦИК Антон Лопатин, Павел Андреев, Андрей Шутов.

Других предложений не последовало.

Ранее пост секретаря ЦИК занимала Майя Гришина, она не вошла в новый состав.

Также сегодня Центризбирком должен избрать заместителя председателя. На этот пост претендуют нынешний зампред Николай Булаев и новый член комиссии Александр Курдюмов.