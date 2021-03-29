Песков назвал причину обострения на линии соприкосновения в Донбассе

Эскалация напряженности и провокации ведут к ухудшению ситуации на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Конечно, эскалация напряженности и провокационные действия как раз приводят к таким трагедиям, а главное, что это чревато срывом всей ситуации в совсем нежелательный и чрезвычайно опасный сценарий", - подчеркнул Песков.

"Что касается ситуации на линии соприкосновения, то мы и раньше говорили, что у нас вызывает серьезнейшую обеспокоенность эскалация напряженности, мы и раньше высказывали свою обеспокоенность в связи с провокационными действиями со стороны украинских вооруженных сил", - напомнил пресс-секретарь президента. И такая тенденция наблюдается последние несколько месяцев.

"Об этом речь шла и по линии помощников наших президентов в контактной группе, и мы публично о своих обеспокоенностях неоднократно говорили", - заключил Песков.