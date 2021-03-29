Песков подтвердил планы провести Парад 9 мая

Парад Победы в Москве состоится 9 мая, готовится и шествие "Бессмертного полка", заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Про возможных зарубежных гостей он не знает.

Парад однозначно будет, также готовится шествие "Бессмертного полка", сообщил пресс-секретарь президента. Он уточнил, отвечая на вопрос, что речь про 9 мая. "Конечно, всегда сейчас надо делать сноску все-таки на санитарные власти", - продолжил он. "Динамику пока можно с осторожным оптимизмом констатировать", - оценил Песков. Напомним, что несколько дней назад он уже говорил, что парад состоится. Об этом заявлял и министр обороны Сергей Шойгу.

"Мне неизвестно о том, что готовится приглашение иностранцев", - сказал Песков. "По-моему, иностранцев пока не приглашали. Об этом речи не шло", - уточнил он.

Россия чувствует себя более уверенно в плане продолжающейся борьбы с коронавирусом, а многие страны Европы находятся в тревожной ситуации, заметил пресс-секретарь президента. "Им еще много работать до стабилизации", - заключил он.