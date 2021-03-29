Песков подтвердил планы провести видеоконференцию Путина, Меркель и Макрона

Видеоконференция президентов России и Франции, канцлера ФРГ согласовывается, и хотя ситуация на Донбассе будет одной из тем, это не мероприятие "нормандской четверки". Об этом, отвечая на вопросы журналистов, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель правительства Германии Штеффен Зайберт ранее заявил, что такая видеоконференция сегодня не состоялась​​​, но ничего больше не добавил.

"Мы продолжаем согласования с Берлином и Парижем. Когда будут конкретные итоги согласования, мы вас проинформируем", - ответил на брифинге Песков.

На вопрос, почему общение планируется без президента Украины, пресс-секретарь российского лидера пояснил, что это не мероприятие в формате "нормандской четверки". "Там много и иных вопросов есть", - уточнил он.

"Безусловно, сейчас в подобном формате обсуждения без того, чтобы затронуть ситуацию на Донбассе, невозможно. Конечно, эта тема так или иначе будет фигурировать на повестке. Но это не единственная тема", - заверил Песков.

По его словам, точной даты видеоконференции пока нет.