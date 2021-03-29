Песков сообщил о ревизии действий администрации США

Москва проводит ревизию действий новой американской администрации, затем последуют решения относительно линии поведения, заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"По линии МИДа идут постоянные доклады и по линии специальных ведомств", - сообщил Песков​​​.

"Сейчас проводится анализ, ревизия тех действий, которые предпринимаются американцами в составе новой администрации, потребуется время, чтобы этот анализ осуществить. Безусловно, потом будут приняты решения относительно того, как выстраивать нашу линию", - пояснил пресс-секретарь президента.