Пять человек погибли при крушении вертолета в штате Аляска

Пять человек погибли, один пострадал в результате крушения вертолета на леднике к востоку от города Анкоридж в американском штате Аляска. Информацию подтвердили в местном департаменте общественной безопасности.

Обломки вертолета нашли в районе ледника Кник. Прибывшие на место спасатели обнаружили там единственного выжившего и доставили в его в медицинское учреждение, пишет РИА Новости.

Еще пятеро человек, которые находились в вертолете, погибли. Специалистам еще предстоит выяснить причины произошедшего, а пока власти запретили полеты в районе ледника.