Письмо Маккартни об украденном им одеяле уйдет с молотка

В Лондоне на интернет-аукционе будет выставлено письмо музыканта Пола Маккартни более чем 30-летней давности, сообщает британская The Sun.

История этого послания довольно интересна. В 1958 году Пол со своим другом и будущим коллегой Джорджем Харрисоном путешествовали автостопом по Уэльсу. В местечке Харлеч они с разрешения фермера Брайерли разбили палатку возле его хозяйства. Но однажды ночью, спасаясь от проливного дождя, оба перебрались в дом, где и прожили еще неделю.

И, конечно, сдружились с семьей Брайерли. Да так, что на следующий год приехали к ним снова. Правда, прощаясь, прихватили с собой хозяйское одеяло. Видимо, не столько как память, сколько из озорства - молодые совсем были.

И вот 30 лет спустя, в 1989 году, уже знаменитый Пол Маккартни пишет хозяйке фермы в Харлече письмо с извинениями. В ответ на ее послание, в котором она в шутку напомнила музыканту об увезенном без спроса одеяле.

"Дорогая миссис Брайерли (Ирен), получил ваше письмо и устыдился своему проступку. Хорошо помню, как славно мы провели время в Харлече и надеюсь, что прилагаемый чек завершит наши финансовые разногласия", - написал сэр Пол. В конверт Маккартни вложил чек на 30 фунтов стерлингов (ныне 35 евро).

Организаторы аукциона назначили стартовую стоимость письма экс-битла в три тысячи фунтов.