Питомцев предложили регистрировать в обязательном порядке

Новости

Роспотребнадзор разрешил детям отдыхать в лагерях вне региона проживания 19:22
Полный курс вакцинации завершили более 340 тысяч петербуржцев 19:19
Путин учредил медаль к 800-летию Нижнего Новгорода 19:18
В Болгарии украли очки со статуи Махатмы Ганди 19:13
Президент Пакистана заразился коронавирусом 18:51
В Беларуси возбудили дело против Тихановской о подготовке теракта 18:50
Видео: Стриженова госпитализирована после падения в прямом эфире 18:46
Вышел финальный трейлер нового фильма Гая Ричи "Гнев человеческий" 18:25
Тинькофф Банк подал иск к МТС на 1,1 миллиарда рублей 18:24
В Москве представили книгу о военных преступлениях на Украине 18:13
Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО проведет 45-ю сессию в Казани 18:07
Гражданин Таджикистана напал с ножом на охранника консульства в Москве 17:55
При крушении вертолета на Аляске выжил чемпион Чехии по сноуборду 17:32
Россия и Узбекистан заявили о планах развивать военное сотрудничество 17:31
Письмо Маккартни об украденном им одеяле уйдет с молотка 17:28
Защитник "Спартака" Маслов покинул расположение молодежной сборной 17:22
Президент Молдавии обратилась в КС для роспуска парламента 17:13
Наставники из нижегородского "Хулиганодома" помогут подросткам 17:10
ЦБ РФ ввел порог в 1,5 тыс. рублей для комиссий за покупки по QR-коду 16:50
К 2030 году в России могут исчезнуть коммунальные квартиры 16:45
В Польше ограничили работу детских садов и яслей 16:39
Бабушка Обамы скончалась в Кении в 99 лет 16:33
Хуснуллин: Правильное ценообразование улучшит российские дороги 16:31
В России разработали новую парашютную систему 16:30
ФСБ сообщила подробности приговора украинскому футболисту Василенко 16:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем в России вводится реестр туристических агентов
Зачем в России вводится реестр туристических агентов
В каких случаях гражданская супруга становится наследницей
В каких случаях гражданская супруга становится наследницей
В апреле вырастут пенсии, пособия и изменится порядок сдачи экзаменов в ГИБДД
В апреле вырастут пенсии, пособия и изменится порядок сдачи экзаменов в ГИБДД
29.03.2021 18:22
Рубрика: Власть

Питомцев предложили регистрировать в обязательном порядке

Текст: Татьяна Замахина
В Госдуму внесен законопроект об обязательной регистрации и учете домашних животных.
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Изменения в закон об ответственном обращении с животными предложило заксобрание Челябинской области.

Фото: Олеся Курпяева/РГ
Комитет Госдумы одобрил законопроект о запрете ареста у должников домашних животных

Цель поправок - усилить защиту питомцев от безответственного обращения, а также снизить число брошенных и потерявшихся домашних животных, попадающих на улицы.

Для этого предлагается обязать хозяев регистрировать своих питомцев. Авторы считают, что это на руку самим их владельцам, ведь поможет быстрее возвращать зверей домой, если они потеряются. А нерадивый владелец, возможно, передумает бросать животное без надзора и предпочтет куда-то пристроить.

Порядок регистрации домашних животных, согласно поправкам, будут устанавливать органы власти регионов. А федеральные органы исполнительной власти пропишут единые для всей страны правила содержания домашних животных (собак и кошек).

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Госдума Законопроекты и комментарии

Главное сегодня

Посол РФ в США намерен вернуться в Вашингтон в ближайшее время
ЦБ РФ ввел порог в 1,5 тыс. рублей для комиссий за покупки по QR-коду
Кудрин предложил распространить пособия по бедности на семьи без детей
В Крыму вынесли приговор украинской шпионке
ВОЗ назвала возможных "посредников" при передаче коронавируса людям
Косачев: Чиновники Евросоюза загнали отношения с Россией в тупик
Верховный суд разъяснил, как правильно выплачивать общий кредит после развода