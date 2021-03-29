Питомцев предложили регистрировать в обязательном порядке

Изменения в закон об ответственном обращении с животными предложило заксобрание Челябинской области.

Цель поправок - усилить защиту питомцев от безответственного обращения, а также снизить число брошенных и потерявшихся домашних животных, попадающих на улицы.

Для этого предлагается обязать хозяев регистрировать своих питомцев. Авторы считают, что это на руку самим их владельцам, ведь поможет быстрее возвращать зверей домой, если они потеряются. А нерадивый владелец, возможно, передумает бросать животное без надзора и предпочтет куда-то пристроить.

Порядок регистрации домашних животных, согласно поправкам, будут устанавливать органы власти регионов. А федеральные органы исполнительной власти пропишут единые для всей страны правила содержания домашних животных (собак и кошек).