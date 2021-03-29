К 2030 году средняя продолжительность жизни россиян должна достичь 78 лет, сейчас она составляет 73 года. В числе приоритетных задач государства - увеличение и качества жизни людей. Уже обеспечен ежегодный устойчивый рост пенсий. За пять лет они выросли более чем на три тысячи рублей, на 1 января 2021 года средний размер составил 15 744 рубля.
Пенсия не может быть ниже прожиточного минимума пенсионера, в противном случае к ней назначаются социальные доплаты. Сегодня их получают 6,2 млн пенсионеров. Средний размер федеральной доплаты составляет 2184 рубля, а региональной - 5091 рубль.
Большое внимание уделяется занятости и социальной активности пожилых людей. Для них увеличен период выплаты и размер пособия по безработице, предусмотрено персональное сопровождение при поиске работы.
Сейчас число граждан старше трудоспособного возраста в РФ - 9 млн человек. Это 23,5% от населения страны.