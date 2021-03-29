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29.03.2021 23:00
Рубрика: Экономика

Труд по возрасту

Устроиться на работу смог каждый второй предпенсионер
Текст: Елена Манукиян
Российская газета - Столичный выпуск № 66(8417)
Почти половина граждан предпенсионного возраста, потерявшие работу в 2020 году, были трудоустроены после обращения в службы занятости. Еще 64 тысячи прошли переобучение в рамках проекта "Старшее поколение". Работу нашли 93% участников. Об этом сообщила замминистра труда и соцзащиты Ольга Баталина.

К 2030 году средняя продолжительность жизни россиян должна достичь 78 лет, сейчас она составляет 73 года. В числе приоритетных задач государства - увеличение и качества жизни людей. Уже обеспечен ежегодный устойчивый рост пенсий. За пять лет они выросли более чем на три тысячи рублей, на 1 января 2021 года средний размер составил 15 744 рубля.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Пенсия не может быть ниже прожиточного минимума пенсионера, в противном случае к ней назначаются социальные доплаты. Сегодня их получают 6,2 млн пенсионеров. Средний размер федеральной доплаты составляет 2184 рубля, а региональной - 5091 рубль.

Большое внимание уделяется занятости и социальной активности пожилых людей. Для них увеличен период выплаты и размер пособия по безработице, предусмотрено персональное сопровождение при поиске работы.

Сейчас число граждан старше трудоспособного возраста в РФ - 9 млн человек. Это 23,5% от населения страны.

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