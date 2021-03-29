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29.03.2021 21:00
Рубрика: Общество

Компенсация онлайн

Пострадавшие смогут подать заявление на помощь через госуслуги
Текст: Тимофей Борисов
Российская газета - Федеральный выпуск № 66(8417)
Пока спасатели готовятся к новому пожароопасному и паводкоопасному сезону, органы госвласти стараются упростить потерпевшим жизнь.
Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости

Речь - о процедуре получения компенсаций за утраченное имущество. Если раньше необходимо было ждать, пока сформируют рабочую оценочную комиссию, которая приняла бы заявление на материальную помощь, то теперь эта процедура станет доступна в электронном виде.

Фото: iStock
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"Чтобы упросить задачу гражданам, мы с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти переводим эту функцию подачи заявления на помощь в ранг госуслуги, не ликвидируя традиционный способ - подачи заявления, представления дополнительных документов путем непосредственного прихода в комиссию или другой орган, который уполномочен на выполнение этой задачи" - эти слова замглавы МЧС России Виктора Яцуценко станут, безусловно, приятной новостью для многих. Особенно в Сибири и на Дальнем Востоке.

Как известно, практически после любого природного бедствия, прежде чем получить полагающиеся по закону деньги, пострадавшим сначала приходилось жаловаться на нерасторопность местных чиновников. Так было и во время наводнений в Приморье, в Амурской области и в Тулуне. Волокита при приеме заявлений на компенсации затягивали выплаты.

Кстати, МЧС, по словам Виктора Яцуценко, поддержит также и закон об обязательном страховании зданий, находящихся в паводкоопасных зонах, если он будет вынесен на обсуждение.

Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Правительство МЧС Государственные интернет-услуги

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