Пока спасатели готовятся к новому пожароопасному и паводкоопасному сезону, органы госвласти стараются упростить потерпевшим жизнь.

Речь - о процедуре получения компенсаций за утраченное имущество. Если раньше необходимо было ждать, пока сформируют рабочую оценочную комиссию, которая приняла бы заявление на материальную помощь, то теперь эта процедура станет доступна в электронном виде.

"Чтобы упросить задачу гражданам, мы с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти переводим эту функцию подачи заявления на помощь в ранг госуслуги, не ликвидируя традиционный способ - подачи заявления, представления дополнительных документов путем непосредственного прихода в комиссию или другой орган, который уполномочен на выполнение этой задачи" - эти слова замглавы МЧС России Виктора Яцуценко станут, безусловно, приятной новостью для многих. Особенно в Сибири и на Дальнем Востоке.

Как известно, практически после любого природного бедствия, прежде чем получить полагающиеся по закону деньги, пострадавшим сначала приходилось жаловаться на нерасторопность местных чиновников. Так было и во время наводнений в Приморье, в Амурской области и в Тулуне. Волокита при приеме заявлений на компенсации затягивали выплаты.

Кстати, МЧС, по словам Виктора Яцуценко, поддержит также и закон об обязательном страховании зданий, находящихся в паводкоопасных зонах, если он будет вынесен на обсуждение.