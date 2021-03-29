Премьер Японии посоветовался с Абэ перед визитом в США

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга в рамках подготовки к визиту в США проконсультировался с экс-руководителем правительства Синдзо Абэ, сообщает агентство Киодо.

Разговор политиков продолжался около 45 минут. Стороны обменялись мнениями по актуальным аспектам внутренней и внешней политики. "Беседа была крайне содержательной", - коротко прокомментировал Суга итоги своей встречи с Абэ.

Как отмечают местные СМИ, поездка японского премьера в Вашингтон состоится ориентировочно с 8 по 10 апреля. Японец первым из лидеров зарубежных государств в очном формате пообщается с американским президентом Джо Байденом.

Напомним, что Синдзо Абэ руководил японским правительством в общей сложности около восьми лет. Он запомнился японскому народу активными действиями на дипломатическом поприще и умением выстраивать доверительный диалог с первыми лицами иностранных государств. Так, у Абэ были прекрасные отношения с уже бывшим хозяином Белого дома Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным.