Новости

При крушении вертолета на Аляске выжил чемпион Чехии по сноуборду 17:32
Россия и Узбекистан заявили о планах развивать военное сотрудничество 17:31
Письмо Маккартни об украденном им одеяле уйдет с молотка 17:28
Защитник "Спартака" Маслов покинул расположение молодежной сборной 17:22
Президент Молдавии обратилась в КС для роспуска парламента 17:13
Наставники из нижегородского "Хулиганодома" помогут подросткам 17:10
ЦБ РФ ввел порог в 1,5 тыс. рублей для комиссий за покупки по QR-коду 16:50
К 2030 году в России могут исчезнуть коммунальные квартиры 16:45
В Польше ограничили работу детских садов и яслей 16:39
Бабушка Обамы скончалась в Кении в 99 лет 16:33
Хуснуллин: Правильное ценообразование улучшит российские дороги 16:31
В России разработали новую парашютную систему 16:30
ФСБ сообщила подробности приговора украинскому футболисту Василенко 16:19
Эксперты прогнозируют снижение спроса на вторичное жилье в Москве 16:19
Станислав Черчесов: Спокойно отношусь к отсутствию ВАР в отборе ЧМ-2022 16:17
Солист "Старого приятеля" Александр Зарецкий впал в кому после COVID-19 16:13
Курганских чиновников наказали за волокиту по оплате госконтрактов 15:56
Путин обсудил на Совбезе РФ проблему правонарушений в сфере природопользования 15:55
Посол РФ в США намерен вернуться в Вашингтон в ближайшее время 15:47
Российские саперы обезвредили в Лаосе более тысячи боеприпасов 15:30
Путин проведет заседание Совета по межнациональным отношениям 15:21
В футбольный клуб "Тамбов" пришли следователи 15:10
Посольство: Россияне не пострадали во время нападения боевиков в Мозамбике 15:05
Путин подписал указ о призыве в армию 14:49
Путин сменил управляющего от России в ЕБРР 14:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем в России вводится реестр туристических агентов
Зачем в России вводится реестр туристических агентов
В каких случаях гражданская супруга становится наследницей
В каких случаях гражданская супруга становится наследницей
В апреле вырастут пенсии, пособия и изменится порядок сдачи экзаменов в ГИБДД
В апреле вырастут пенсии, пособия и изменится порядок сдачи экзаменов в ГИБДД
29.03.2021 17:13
Рубрика: В мире

Президент Молдавии обратилась в КС для роспуска парламента

Текст: Юрий Когалов

Президент Молдавии Майя Санду планирует распустить парламент страны и провести досрочные выборы. Как пишут местные СМИ, она подала в Конституционный суд запрос с просьбой подтвердить наличие необходимых для этого условий.

Власти Молдавии ждут помощи от России с поставкой вакцины от COVID-19

"Парламенту не удалось избрать правительство за две попытки и через 45 дней после первого запроса об утверждении. Как специалист в области конституционного права я считаю, что конституционные обстоятельства роспуска парламента соблюдены", - заявила Санду по итогам консультаций с парламентскими фракциями и группами.

"Досрочные выборы - это шанс людям избрать депутатов, которые думают об интересах страны. Досрочные выборы - это решение, которое может вылечить нашу страну", - добавила президент Молдавии.

Стоит отметить, что позицию Санду поддерживает только пропрезидентская партия "Действие и солидарность", остальные политические силы, представленные в парламенте, выступают "против" и настаивают на формировании правительства.

КС Молдавии признал незаконным выдвижение Гаврилицы на пост премьера

Напомним, кабмин Молдавии ушел в отставку в декабре 2020 года. На минувшие месяцы Санду дважды выдвигала кандидатов в премьеры, но они не получили поддержки в парламенте. Депутаты предлагают собственную кандидатуру, которая не устраивает президента.

В мире экс-СССР Молдавия

Главное сегодня

Посол РФ в США намерен вернуться в Вашингтон в ближайшее время
Минфин и ФНС разъяснили меры по контролю за кассами на рынках
Кудрин предложил распространить пособия по бедности на семьи без детей
В Крыму вынесли приговор украинской шпионке
ВОЗ назвала возможных "посредников" при передаче коронавируса людям
Лавров: У России нет отношений с Евросоюзом
Ле Пен призвала власти Франции закупить "Спутник V"