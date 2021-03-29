Президент Молдавии обратилась в КС для роспуска парламента

Президент Молдавии Майя Санду планирует распустить парламент страны и провести досрочные выборы. Как пишут местные СМИ, она подала в Конституционный суд запрос с просьбой подтвердить наличие необходимых для этого условий.

"Парламенту не удалось избрать правительство за две попытки и через 45 дней после первого запроса об утверждении. Как специалист в области конституционного права я считаю, что конституционные обстоятельства роспуска парламента соблюдены", - заявила Санду по итогам консультаций с парламентскими фракциями и группами.

"Досрочные выборы - это шанс людям избрать депутатов, которые думают об интересах страны. Досрочные выборы - это решение, которое может вылечить нашу страну", - добавила президент Молдавии.

Стоит отметить, что позицию Санду поддерживает только пропрезидентская партия "Действие и солидарность", остальные политические силы, представленные в парламенте, выступают "против" и настаивают на формировании правительства.

Напомним, кабмин Молдавии ушел в отставку в декабре 2020 года. На минувшие месяцы Санду дважды выдвигала кандидатов в премьеры, но они не получили поддержки в парламенте. Депутаты предлагают собственную кандидатуру, которая не устраивает президента.