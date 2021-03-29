Президент Пакистана заразился коронавирусом

Президент Пакистана Ариф Алви заразился коронавирусом. Об этом он сам рассказал в социальной сети Twitter.

"Мой тест на COVID-19 оказался положительным. Да помилует Аллах всех пострадавших от COVID-19. Сделал первую прививку вакциной, но антитела начинают вырабатываться после второй, которая была назначена на следующую неделю", - написал Алви.

Президент Пакистана сделал прививку 19 марта, он стал первым в возрастной группе старше 70 лет, кого вакцинировали от коронавируса. В стране используется препарат китайской компании Sinopharm.