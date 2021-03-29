"Пробка" в Суэцком канале не задержала российскую нефть

Блокировка Суэцкого канала почти не коснулась поставок российской нефти марки Urals, сообщила пресс-служба Минэнерго. Для доставки российских углеводородов используются другие маршруты, уточнили в ведомстве.

В Минэнерго отметили, что с учетом увеличения объема мировой торговли энергоресурсами, в том числе сжиженного природного газа (СПГ), "вопросом времени" является появление дополнительных коротких маршрутов доставки грузов. В частности, речь идет о Северном морском пути, сроки навигации по которому в 2020 году увеличились до девяти-десяти месяцев.

В 2020 году грузопоток по Севморпути достиг почти 33 миллионов тонн грузов, включая более 18 миллионов тонн СПГ. К 2024 году общая цифра должна увеличиться до 80 миллионов тонн в год.

"Уникальное географическое положение России дает ей естественные преимущества на мировом энергетическом рынке в части доступа к основным рынкам потребителя, а также скорости доставки товаров ТЭК", - отметили в ведомстве.