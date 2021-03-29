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Текст:   Марина Трубилина 
17:50 29.03.2021

Проблемы обманутых дольщиков будут решены в 2023 году

Проблему обманутых дольщиков планируется решить в 2023 году. Это заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в интервью программе "Познер" на Первом канале.
Фото: istockphoto Фото: istockphoto
Фото: istockphoto

"У нас в стране было 200 тысяч дольщиков. За прошлый год мы решили проблему 48 тысяч, а за 2019 год - 16 тысяч, - сказал Хуснуллин. - То есть за прошлый год мы приняли в три раза больше решений. Я считаю, что в 2023 году основной объем всех дольщиков закончим".

Фото: iStock
Хуснуллин: Построить дом в ипотеку можно будет уже в этом году

В Москве, например, отметил он, проблемы обманутых дольщиков уже в основном решены.

Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства занимается сейчас решением проблем с 820 недостроенными жилыми домами. "При наличии финансирования и документации решения по этим объектам могут быть приняты до конца года", - сообщили недавно в фонде.

Между тем Счетная палата по итогам проверок 2020 года отметила, что основная причина того, что проблемы дольщиков до сих пор не решены - нехватка финансирования. Только в 2020-2022 годах на решение проблем с 63% проблемных домов требуется 533,5 млрд рублей, приводила расчеты СП. Но фактически в 2021 году выделяется на эти цели лишь 27 млрд рублей федеральных средств, в 2022-м - 1 млрд, в 2023-м - 26 млрд рублей.

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