Путин наградил кардиохирурга Рената Акчурина

Президент Владимир Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени кардиохирурга, академика РАН Рената Акчурина.

"За большой вклад в развитие здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени Акчурина Рената Сулеймановича - заместителя генерального директора федерального государственного бюджетного учреждения "НМИЦ Кардиологии" Минздрава России", - говорится в указе президента.

Владимир Путин наградил Орденом почета за большой вклад в развитие здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу эндокринолога Михаила Анциферова, главного врача ГБУЗ "Эндокринологический диспансер Департамента здравоохранения города Москвы", а также присвоил почетные звания "Заслуженный врач РФ" и "Заслуженный работник здравоохранения РФ".