Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом

Президент подписал указ о госнаградах.

Почти два десятка врачей и сотрудников Роспотребнадзора получили Орден Пирогова. Медалью Луки Крымского отмечены 15 работников Роспотребнадзора. Все они удостоены наград за большой вклад в организацию работы по предупреждению и предотвращению распространения коронавируса.

За большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга, орденом Пирогова посмертно награждены врачи Валентина Корташова и Валерий Мишекурин.