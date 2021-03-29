Путин наградил посмертно австрийку, спасшую советских пленных в 1945 году

Президент РФ Владимир Путин наградил посмертно Орденом Мужества австрийку Марию Лангталер за спасение советских военнопленных в годы Великой Отечественной войны.

"За самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные при спасении советских военнопленных в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, наградить орденом Мужества Лангталер Марию, гражданку Австрийской Республики (посмертно)", - говорится в указе.

Семья Лангталер в 1945 году прятала двух советских пленных - Михаила Рыбчинского и Николая Цемкало, которые бежали из концлагеря Маутхаузен.