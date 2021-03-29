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29.03.2021 15:55
Рубрика: Власть

Путин обсудил на Совбезе РФ проблему правонарушений в сфере природопользования

Текст: Кира Латухина

Президент Владимир Путин предложил обсудить на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ меры по совершенствованию деятельности контрольно-надзорных и правоохранительных органов по пресечению правонарушений в сфере природопользования.

Фото: Константин Завражин/РГ
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"Тема чрезвычайно важная, очень актуальная, причем в практическом преломлении, с практической точки зрения", - обозначил Владимир Путин.

"Мы этим занимаемся постоянно на площадке правительства, и администрация президента все время в курсе происходящих событий, вносит тоже свою лепту в эту работу", - продолжил глава государства.

Есть и вопросы, связанные с обеспечением правопорядка, и это, безусловно, нужно обсудить, считает Путин.

В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, руководитель кремлевской администрации Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр иностранных дел Сергей Лавров, директор ФСБ Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

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