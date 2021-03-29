Путин сменил управляющего от России в ЕБРР

Министр экономического развития Максим Решетников назначен управляющим от России в Европейском банке реконструкции и развития (ЕБРР). Об этом говорится в указе президента РФ Владимира Путина.

В ЕБРР Решетников сменит помощника президента Максима Орешкина.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Европейский банк реконструкции и развития был учрежден в 1991 году, его главная задача - инвестиции в страны Европы, Центральной Азии, Южного и Восточного Средиземноморья.

Россия является членом ЕБРР с 1992 года.