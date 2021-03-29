Путин уверен, что новый состав ЦИК достойно проведет выборы

Президент России Владимир Путин направил приветствие новому составу Центризбиркома, в котором выразил уверенность, что новая команда проведет предстоящие выборы на достойном уровне.

В телеграмме, которую зачитал на первом, организационном заседании член ЦИК Евгений Колюшин, отмечается, что за прошедшие годы члены ЦИК России задали высокие стандарты проведения выборов и референдумов, основанные на строгом соблюдении законодательства, внедрении лучших практик и передовых цифровых технологий.

"Уверен, что профессионализм, твердая приверженность традициям, заложенным предшественниками, позволят вам провести предстоящую федеральную избирательную кампанию на достойном уровне", - заявил президент.

"Для страны, ее развития и суверенитета принципиально важно, чтобы результаты выборов отражали подлинную волю граждан России", - добавил он и пожелал новому составу комиссии плодотворной работы на благо Отечества.

Напомним, 29 марта Центризбирком России проводит первое заседание после наделения полномочиями, на котором изберет председателя, его заместителя и секретаря.