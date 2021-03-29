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100 лет назад, в марте 1921 г., проходил Х съезд РКП(б), который принял два важнейших решения: о замене продразверстки продналогом и о запрете фракций (де-факто - любой оппозиции) в партии. Первое - отвинчивало гайки в экономике, второе - завинчивало их в политике. Это очевидное противоречие на самом деле имело "диалектический смысл".

НЭП был шагом вынужденным: часы большевизма встали. Их надо было перезапустить.

Фото: Александр Чумичев/ТАСС
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Крестьяне не желали (тем более, когда Гражданская война закончилась) отдавать весь выращенный ими урожай, политика "военного коммунизма" в условиях мира не работала. Кстати, в дни Х съезда в Кронштадте ("колыбели Революции") бушевал мятеж матросов под лозунгом "Советы без коммунистов". В физическом подавлении мятежа участвовали несколько десятков делегатов съезда, а морально-политически мятеж раздавило решение съезда: свободная торговля, казалось, сняла главное противоречие между властью большевиков и народом.

НЭП был шагом вынужденным: часы большевизма встали. Их надо было перезапустить

Ленинский план был не тактическим, а стратегическим. Он всегда умел подстраиваться к обстоятельствам, но при этом "обуздать", "оседлать", "обмануть" реальность, подмять ее под свои Планы, заставить Реку Времени крутить колеса своей мельницы.

Так было в 1918-м, когда большевики спровоцировали Гражданскую войну. Целью была не просто "победа над белыми". Военный режим легитимировал (в том числе в глазах самих членов партии) массовое насилие, стал мощным катализатором создания Советской Системы. Так было и в 1921-м, чтобы в условиях мира сохраниться в главном, при этом продолжить социально-политическую экспансию, Системе надо отступить, перестроиться, уже не в режиме "чрезвычайщины", а спокойно, стабильно, окончательно "овладеть страной".

Ленин считал, что, используя марксистский "классовый анализ", он может расшифровать "хитрости Истории" и, подставив в свое "уравнение" массы "социальных единиц", получить формулу Власти.

Фото: РИА Новости
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НЭП: рыночные отношения оживят экономику изнутри, подключат к ней "добровольно и с песнями" основную массу населения - крестьян, торговцев, кустарей. Тем временем "научные спецы" разрабатывают "технические задания" по целенаправленному развитию промышленности (ГОЭЛРО, Днепрогэс, широкая индустриализация и т.д.). Растущая рыночная экономика дает для реализации этих планов деньги (налог), а значительная часть крестьянской молодежи идет в города, становится рабочим классом.

Индустриализация (и урбанизация) крестьянской страны путем "управляемого рынка" под твердым политическим контролем Партии. Конечно, сразу возникает аналогия - "китайский путь". Действительно, в КНР использовали многие элементы этой конструкции, но у них было одно решающе важное преимущество - максимально широкое привлечение западного (американского) капитала и технологий. Ленин на это тоже надеялся, но слишком агрессивная риторика большевиков и реальный страх Запада перед "призраком Коммунизма" остановили инвестиции. Единственное, что получилось, - закупка западного оборудования, на котором и сделали пятилетки.

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Хребтом создаваемой Системы была Вертикаль Партии. Партия своей политической волей должна была синтезировать Рынок и План: вопреки самотеку экономики, который вел к доминированию сельского хозяйства, торговли и легкой промышленности, ускоренно перетащить СССР на рельсы тяжелой индустрии и ВПК, любимого базиса Диктатуры. Чтобы решить эту задачу, Партия должна быть "диалектичной": жестко бюрократической, военизированной (тот самый "запрет фракций" и дискуссий), но бюрократия будет не просто мертво-покорно-исполнительной, а революционной, горящей энтузиазмом, Верой и азартом Великого Проекта! Направляемый сверху, но живой Исторический Драйв! При этом Ленин учитывал вероятность "перерождения": члены монопольной бюрократической партии, инстинктивно тянутся просто к личному обогащению, хотят из чиновников стать собственниками-буржуа. От этого должен был предохранять все тот же "иммунитет Веры", страх кнута и пряник привилегий.

Таков был "начерно" ленинский Проект. Как известно, после смерти Генерального конструктора, он сильно изменился: "рыночную воду" из "бассейна экономики" слили, партийных энтузиастов просто уничтожили, Великий Страх заменил Веру, ну а по мере того, как страх ослаб - осталась только окостеневшая рутина. Поэтому, когда в 1980-е начали НЭП-2, то мгновенно произошло то самое "триумфальное перерождение" Партии (точнее - избавление от смирительной рубахи мертвых ритуалов) и, можно сказать, через 70 лет Кронштадт ("Советы без коммунистов") победил.

Когда в 1980-е начали НЭП-2, то мгновенно произошло то самое "триумфальное перерождение" Партии

Вся эта История поучительна еще в одном отношении. Перед нами - очередные Великие реформы. Великие реформы Александра II двинули Россию, но накренили ее Политическую Систему. Для самоспасения Система "включила обратку" - контрреформы Александра III, которые "подморозили Россию" (ничуть не затормозив ее экономический рост). Но в ходе "заморозки" Система пережила себя, стала анахронизмом и при первом толчке - рухнула.

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НЭПовские реформы тоже двинули страну. Но Политическая Система для самоспасения опять включила "заморозку" контрреформ (только кровавую!). Внешне Система сохранилась, но опять же ценой внутреннего распада, "выветривания", превращения в архаичный муляж. Который легко рухнул при первой попытке "перестройки".

Буквальных повторов Спираль Истории не делает. Но рыночные реформы, изменившие Россию - подморозка - застойные явления в административной Системе... Узнаваемая динамика.

Большие Циклы, Длинные Волны русской Истории?..

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