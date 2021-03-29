РБК: ФНС предложила усилить контроль за продавцами на рынках

Федеральная налоговая служба (ФНС) предложила Минфину ужесточить правила применения контрольно-кассовой техники (ККТ) на рынках. Для этого необходимо внести поправки в КоАП и федеральные законы.

Нововведения помогут эффективнее бороться с нелегальным денежным оборотом и незаконным оборотом продукции. Сейчас же арендаторы и владельцы торговых площадок не заинтересованы в легализации рыночной торговли. Об этом на заседании госкомиссии 24 марта заявил глава ФНС Даниил Егоров, напомнив о поставленных президентом России задачах по борьбе с теневым оборотом на рынках.

Как пишет РБК, сегодня на законодательном уровне не регламентируются четкие границы применения ККТ на розничных рынках, и недобросовестные арендаторы мимикрируют под "льготные" категории. ФНС предлагает сократить перечень случаев, при которых ККТ может не использоваться на рынке. Кроме того, владельцы рынков должны постоянно контролировать наличие ККТ у арендаторов и не заключать договор аренды, если ККТ нет.