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Рубрика: Экономика

РБК: ФНС предложила усилить контроль за продавцами на рынках

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Федеральная налоговая служба (ФНС) предложила Минфину ужесточить правила применения контрольно-кассовой техники (ККТ) на рынках. Для этого необходимо внести поправки в КоАП и федеральные законы.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
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Нововведения помогут эффективнее бороться с нелегальным денежным оборотом и незаконным оборотом продукции. Сейчас же арендаторы и владельцы торговых площадок не заинтересованы в легализации рыночной торговли. Об этом на заседании госкомиссии 24 марта заявил глава ФНС Даниил Егоров, напомнив о поставленных президентом России задачах по борьбе с теневым оборотом на рынках.

Как пишет РБК, сегодня на законодательном уровне не регламентируются четкие границы применения ККТ на розничных рынках, и недобросовестные арендаторы мимикрируют под "льготные" категории. ФНС предлагает сократить перечень случаев, при которых ККТ может не использоваться на рынке. Кроме того, владельцы рынков должны постоянно контролировать наличие ККТ у арендаторов и не заключать договор аренды, если ККТ нет.

Экономика Финансы Налоги Правительство Минфин ФНС Налоговое законодательство

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