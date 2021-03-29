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Текст:   Сергей Жуков 
16:19 29.03.2021

Эксперты прогнозируют снижение спроса на вторичное жилье в Москве

Фото: Станислав Красильников/ ТАСС Фото: Станислав Красильников/ ТАСС
Фото: Станислав Красильников/ ТАСС

Спрос на "вторичку" в Москве будет потихоньку падать, уверены риелторы.

Фото: GettyImages
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По словам руководителя аналитического центра ЦИАН Алексея Попова, снижение интереса к вторичному жилью ожидается за счет повышения Центробанком ключевой ставки. "Увеличение ставки приведет к росту стоимости обслуживания ипотечных кредитов, - объяснил он агентству "Москва". - В итоге те, кто выбирал квартиры в готовых домах из-за дороговизны новостроек, могут вновь обратить внимание на первичный рынок".

Тенденцию к падению спроса отмечает и директор департамента вторичного рынка "ИНКОМ-Недвижимость" Сергей Шлома. Он говорит, что покупательскую активность сдерживают дефицит ликвидного предложения на вторичном рынке и неоправданно высокие цены на недвижимость.

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