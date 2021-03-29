Эксперты прогнозируют снижение спроса на вторичное жилье в Москве

Спрос на "вторичку" в Москве будет потихоньку падать, уверены риелторы.

По словам руководителя аналитического центра ЦИАН Алексея Попова, снижение интереса к вторичному жилью ожидается за счет повышения Центробанком ключевой ставки. "Увеличение ставки приведет к росту стоимости обслуживания ипотечных кредитов, - объяснил он агентству "Москва". - В итоге те, кто выбирал квартиры в готовых домах из-за дороговизны новостроек, могут вновь обратить внимание на первичный рынок".

Тенденцию к падению спроса отмечает и директор департамента вторичного рынка "ИНКОМ-Недвижимость" Сергей Шлома. Он говорит, что покупательскую активность сдерживают дефицит ликвидного предложения на вторичном рынке и неоправданно высокие цены на недвижимость.