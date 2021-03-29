Гражданин Таджикистана напал с ножом на охранника консульства в Москве

Гражданин Таджикистана напал с ножом на охранника консульства собственной страны в Москве. Инцидент произошел около 11 часов утра. Как передает РИА Новости, нападавший был обезврежен и передан полиции.

В посольстве Таджикистана злоумышленника назвали "каким-то фанатиком", сторонником радикальной группировки. По предварительным данным, на родине он находится в розыске.

Отмечается, что нападавшему удалось ударить несколько раз кулаком охранника, но нож в ход он пустить не успел. Преступника скрутила его собственная жертва при помощи еще нескольких сотрудников посольства.

В дипмиссии выразили надежду, что в России против нападавшего возбудят уголовное дело.