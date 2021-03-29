Москино покажет ретроспективу фильмов Станислава Говорухина

К 85-летию со дня рождения выдающегося режиссера Станислава Говорухина Москино подготовило ретроспективу его поздних картин. Посмотреть фильмы можно будет бесплатно, но предварительно зарегистрировавшись, с 29 по 31 марта.

"Мелодрама про одинокую женщину в поисках мужчины и история солдата в увольнительной во время войны; джазовая импровизация на тему любви и экранизация рассказа Константина Станюковича про прекрасную пассажирку - всё это вы сможете увидеть с пленки 35 мм из архива Москино", - уточнили в пресс-службе.

В кинотеатре "Искра" покажут ретро-драму "Не хлебом единым" о талантливом учителе физики, который изобрел новаторский метод конструкции труб, но по доносу был отправлен работать в закрытое конструкторское бюро. Главные роли в кинокартине сыграли Михаил Елисеев, Светлана Ходченкова и Виктор Сухоруков.

О мелодраме "В стиле jazz", снятой по пьесе Ксении Степанычевой, Говорухин говорил, что она своим духом напоминает его любимый музыкальный стиль - джаз. Окунуться в непростые отношения главного героя Сергея, Ирины, ее младшей сестры и мамы-стюардессы в исполнении Елены Яковлевой можно будет в кинотеатре "Сатурн".

В "Факеле" - "Брызги шампанского". Летом 1942 года лейтенант Володька получает отпуск по ранению и приезжает с фронта на месяц в Москву. Всего в двухстах километрах умирают солдаты, а здесь работают рестораны, где люди пьют и веселятся. Володька мучается чувством вины перед бойцами, но внезапно вспыхнувшая любовь к студентке Тоне заслоняет многие прежние чувства.

Историческую мелодраму "Пассажирка" по рассказу Константина Станюковича с Ириной Пеговой, Виктором Сухоруковым, Сергеем Никоненко и многими другими любимыми актерами смотрите в кинотеатре "Вымпел".

Наконец, в "Спутнике" покажут фильм "Артистка". Не очень молодая и не слишком удачливая актриса Анна Петрова (Евгения Добровольская) мечтает об успехе, но пока дела у нее не складываются. Зато есть лучшая подруга Муся (Мария Аронова), которая живет по соседству и всегда готова выслушать и поддержать. В фильме также снимались Дмитрий Певцов, Михаил Ефремов, Федор Бондарчук.