Москва вошла в ТОП-3 рейтинга инноваций по борьбе с COVID-19. Это сообщил вчера в своем персональном блоге мэр Москвы Сергей Собянин. Он напомнил, что этот рейтинг составлен международным аналитическим центром StartupBlink, специализирующимся на исследованиях инновационных экосистем разных стран и городов мира. В соответствии с ним на первое место вышло Сан-Франциско, на второе - Нью-Йорк, а на третье - Москва.

Кого опередила российская столица? Города, которые славятся и развитием цифровых технологий, и очень высоким уровнем медицины. Такие как Торонто, Тель-Авив, Лос-Анджелес, Сеул. Глобальную карту инновационных решений - открытую базу данных лучших практик по борьбе с коронавирусом в различных городах и странах мира StartupBlink создал еще марте 2020 года в содружестве с Биржей инноваций в сфере здравоохранения Программы ООН по ВИЧ/СПИД (UNAIDS). Заявки на публикацию решений принимаются от аналитических центров, стартапов, компаний, городов и стран мира. Решения проходят модерацию экспертов UNAIDS. Карта постоянно обновляется. За последний год именно эта карта, отмечает Собянин, стала одной из основных платформ для международного обмена опытом в борьбе с пандемией. "Вклад Москвы - 46 инновационных решений, которые помогли москвичам пережить эти трудные дни", - пишет мэр. Когда пандемия только пришла в российскую столицу, большинство горожан следили за индексом самоизоляции, многие вылечились с помощью врачей из центра телемедицины. Ну а главные успехи московских ученых среди всех инноваций, напоминает Собянин, искусственный интеллект, применяемый для распознавания ковидной пневмонии, и вакцина "Спутник V". "Все вместе взятые они и обеспечили Москве место в ТОП-3 рейтинга инноваций по борьбе с COVID-19, но главное - они спасли тысячи жизней людей", - заключает мэр.

Медицина

В столице продолжается комплексная реконструкция городских поликлиник. Из 137 лечебных учреждений, которые должны быть модернизированы по новым московским стандартам до 2024 года, одиннадцать уже обновлены и принимают пациентов. А сейчас к ним добавились еще две - взрослая поликлиника в районе Котловка и детская в Кузьминках.

Осмотрев, как изменилось четырехэтажное здание поликлиники в Котловке по улице Ремизова, 6, глава города сказал: "Мы видим полную реконструкцию старого корпуса: с благоустройством внешнего фасада, внутренней отделкой, совершенно другой логистикой для пациентов и полной заменой оборудования. Надеюсь, что и врачей-специалистов здесь будет полный комплект". В Котловке расположен один из пяти филиалов городской поликлиники N 22. Теперь здесь есть доктора восьми наиболее востребованных специальностей: врач общей практики - терапевт, кардиолог, оториноларинголог, хирург, невролог, офтальмолог, уролог и эндокринолог. Это значит, что 66 тысячам жителей района больше не нужно ездить на прием в головную поликлинику на улице Кедрова, а можно получить медпомощь неподалеку от дома. Причем помощь качественную, так как после реконструкции в поликлинике произведена и полная замена оборудования. По контрактам жизненного цикла закуплен рентгенографический комплекс на два рабочих места, три аппарата УЗИ, а также маммограф. Все аппараты - последнего поколения.