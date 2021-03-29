Наталья Сергунина: В Москве пройдет конкурс технологичных проектов Impact Challenge

Как рассказала заммэра Наталья Сергунина, эксперты отберут 20 команд. Они смогут провести пилотное тестирование своих продуктов, найти деловых партнеров и привлечь инвестиции.

"Пандемия коронавируса еще раз напомнила всему миру, насколько важны принципы социальной ответственности и устойчивого развития. Технологии могут и должны менять жизнь к лучшему. Задача конкурса - поддержать молодые и перспективные проекты, помочь им на самом сложном, начальном, этапе", - отметила Наталья Сергунина.

Содержательно Impact Challenge опирается на программу ООН в области устойчивого развития. Она состоит из 17 целей, направленных на экономический рост, ликвидацию нищеты, сохранение ресурсов планеты и решение других глобальных задач. Для достижения каждой из целей необходимы совместные усилия правительств, гражданского общества и бизнеса.

Команды-участники конкурса должны насчитывать не менее двух человек, иметь готовый или минимально жизнеспособный продукт (MVP), состоять в МИК или быть готовыми к нему присоединиться.

О Московском инновационном кластере

Московский инновационный кластер - платформа для внедрения инноваций и развития взаимодействия между представителями бизнеса, образовательными и научными организациями, институтами развития и городом. В состав кластера входят более 20 тысяч организаций. Среди них фонд "Сколково", научно-исследовательский центр "Курчатовский институт", технопарки "Строгино" и "Слава", малые и средние предприятия, а также научные центры ведущих столичных вузов.

Им доступны программы акселерации, технологические конкурсы, финансовые меры поддержки со стороны Правительства Москвы, федеральных органов власти и институтов развития.

Проект курирует столичный Департамент предпринимательства и инновационного развития.

Получить дополнительную информацию вы можете в пресс-службе Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы по электронному адресу dpir-press@mos.ru.