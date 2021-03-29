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Рубрика: Власть

Наталья Сергунина: В Москве пройдет конкурс технологичных проектов Impact Challenge

Текст: Любовь Проценко
Московский инновационный кластер (МИК) начал прием заявок на новый конкурс Impact Challenge. Он предназначен для бизнес-проектов в сфере корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития. К участию приглашаются компании, которые создают технологичные продукты для решения социальных задач, занимаются медицинскими разработками, развивают онлайн-образование, технологии умных городов и другие направления. Заявки на участие принимаются до 23 апреля на сайте кластера.

Как рассказала заммэра Наталья Сергунина, эксперты отберут 20 команд. Они смогут провести пилотное тестирование своих продуктов, найти деловых партнеров и привлечь инвестиции.

Фото: iStock
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"Пандемия коронавируса еще раз напомнила всему миру, насколько важны принципы социальной ответственности и устойчивого развития. Технологии могут и должны менять жизнь к лучшему. Задача конкурса - поддержать молодые и перспективные проекты, помочь им на самом сложном, начальном, этапе", - отметила Наталья Сергунина.

Содержательно Impact Challenge опирается на программу ООН в области устойчивого развития. Она состоит из 17 целей, направленных на экономический рост, ликвидацию нищеты, сохранение ресурсов планеты и решение других глобальных задач. Для достижения каждой из целей необходимы совместные усилия правительств, гражданского общества и бизнеса.

Команды-участники конкурса должны насчитывать не менее двух человек, иметь готовый или минимально жизнеспособный продукт (MVP), состоять в МИК или быть готовыми к нему присоединиться.

О Московском инновационном кластере

Московский инновационный кластер - платформа для внедрения инноваций и развития взаимодействия между представителями бизнеса, образовательными и научными организациями, институтами развития и городом. В состав кластера входят более 20 тысяч организаций. Среди них фонд "Сколково", научно-исследовательский центр "Курчатовский институт", технопарки "Строгино" и "Слава", малые и средние предприятия, а также научные центры ведущих столичных вузов.

Им доступны программы акселерации, технологические конкурсы, финансовые меры поддержки со стороны Правительства Москвы, федеральных органов власти и институтов развития.

Проект курирует столичный Департамент предпринимательства и инновационного развития.

Получить дополнительную информацию вы можете в пресс-службе Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы по электронному адресу dpir-press@mos.ru.

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