Петр Бирюков: Московские набережные начали готовить к летнему сезону

Столичные набережные стали готовить к летнему сезону. Всего приведут в порядок 78 объектов, сообщил журналистам заммэра Москвы Петр Бирюков.

По словам заммэра, специалисты комплекса городского хозяйства начали очищать пескоструем и промывать чугунные перильные ограждения. Затем их прогрунтуют и покрасят. Все работы планируется завершить до начала навигации.

Заммэра сообщил, что летом на некоторых набережных проведут плановые ремонтные работы, в том числе локальную замену чугунных перильных ограждений, гранитной облицовки и парапетов.

"На некоторых объектах пройдет расшивка швов гранитной облицовки, эти работы необходимо проводить раз в пять лет для увеличения срока эксплуатации объектов, - рассказал Петр Бирюков. - Со временем материал швов разрушается, чаще всего из-за того, что в них начинает расти трава. Это может привести к смещению и даже выпадению гранитных плит".

Глава Комплекса городского хозяйства отметил, что ремонт швов начинается с пескоструйной очистки камня, затем специалисты приступают непосредственно к расшивке.

Швы между плитами очищают от старого наполнителя, промывают, после чего заполняют полимерцементным материалом и затирают специальным водонепроницаемым раствором. Для жителей эти работы пройдут незаметно, поскольку строительные леса устанавливают со стороны воды и передвигают с участка на участок.