Под Воронежем девушка станцевала на Вечном огне

Воронежские следователи начали проверку видео, на котором девушка поет и танцует на мемориале погибшим солдатам.

Ролик был снят на братской могиле райцентра Богучар. Снимавшие его школьники предупредили девушку, что здесь нельзя танцевать, она не отреагировала. В процессе своего "выступления" дама в кадре топтала возложенные к мемориалу цветы.

- Будет дана правовая оценка ситуации, найдены и опрошены очевидцы. Оперативным службам дано поручение установить личность злоумышленницы, - рассказала представитель управления СКР по Воронежской области Ольга Бовт.