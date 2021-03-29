Поврежденная вандалом картина Репина вернется на место после реставрации

Новости

При крушении вертолета на Аляске выжил чемпион Чехии по сноуборду 17:32
Россия и Узбекистан заявили о планах развивать военное сотрудничество 17:31
Письмо Маккартни об украденном им одеяле уйдет с молотка 17:28
Защитник "Спартака" Маслов покинул расположение молодежной сборной 17:22
Президент Молдавии обратилась в КС для роспуска парламента 17:13
Наставники из нижегородского "Хулиганодома" помогут подросткам 17:10
ЦБ РФ ввел порог в 1,5 тыс. рублей для комиссий за покупки по QR-коду 16:50
К 2030 году в России могут исчезнуть коммунальные квартиры 16:45
В Польше ограничили работу детских садов и яслей 16:39
Бабушка Обамы скончалась в Кении в 99 лет 16:33
Хуснуллин: Правильное ценообразование улучшит российские дороги 16:31
В России разработали новую парашютную систему 16:30
ФСБ сообщила подробности приговора украинскому футболисту Василенко 16:19
Эксперты прогнозируют снижение спроса на вторичное жилье в Москве 16:19
Станислав Черчесов: Спокойно отношусь к отсутствию ВАР в отборе ЧМ-2022 16:17
Солист "Старого приятеля" Александр Зарецкий впал в кому после COVID-19 16:13
Курганских чиновников наказали за волокиту по оплате госконтрактов 15:56
Путин обсудил на Совбезе РФ проблему правонарушений в сфере природопользования 15:55
Посол РФ в США намерен вернуться в Вашингтон в ближайшее время 15:47
Российские саперы обезвредили в Лаосе более тысячи боеприпасов 15:30
Путин проведет заседание Совета по межнациональным отношениям 15:21
В футбольный клуб "Тамбов" пришли следователи 15:10
Посольство: Россияне не пострадали во время нападения боевиков в Мозамбике 15:05
Путин подписал указ о призыве в армию 14:49
Путин сменил управляющего от России в ЕБРР 14:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем в России вводится реестр туристических агентов
Зачем в России вводится реестр туристических агентов
В каких случаях гражданская супруга становится наследницей
В каких случаях гражданская супруга становится наследницей
В апреле вырастут пенсии, пособия и изменится порядок сдачи экзаменов в ГИБДД
В апреле вырастут пенсии, пособия и изменится порядок сдачи экзаменов в ГИБДД
29.03.2021 17:20
Рубрика: Культура

Поврежденная вандалом картина Репина вернется на место после реставрации

Текст: Наталья Лебедева
Посетители Третьяковской галереи смогут вновь увидеть картину Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года", пострадавшую от рук вандала в 2018 году. Реставраторы заверили, что полотно вернется в постоянную экспозицию, как только завершатся все реставрационные работы.

"Мы уже провели комплекс исследований, у нас ушел на них целый год. И тот объем результатов, который мы получили, он продолжает нами обрабатываться, осмысливаться и изучаться. У нас есть мощная база, которая позволяет сказать, что мы вернем картину в экспозицию. У нас уже есть чувство уверенности, мы понимаем, какие этапы нам предоставят, и рассчитываем, что по завершении этих этапов картина вернется", - сказала журналистам главный хранитель Третьяковской галереи Татьяна Городкова.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Третьяковка покажет картины Репина в Париже и Хельсинки

Эксперт пояснила, что устранить повреждение было лишь одной из задач. Не менее важно было понять причины хронической болезни картины, а именно отставание красочного слоя от грунта и основы. Теперь же эксперты нашли решение и этой проблемы.

Также в Третьяковской галерее сообщили, что после реставрации картина будет помещена в специальный защитный короб. Какой именно? Этот вопрос как раз сейчас тоже решается. А нам лишь остается набраться терпения и дождаться возвращения картины на ее законное место.

В регионах Культура Арт Живопись Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Посол РФ в США намерен вернуться в Вашингтон в ближайшее время
Минфин и ФНС разъяснили меры по контролю за кассами на рынках
Кудрин предложил распространить пособия по бедности на семьи без детей
В Крыму вынесли приговор украинской шпионке
ВОЗ назвала возможных "посредников" при передаче коронавируса людям
Елизавета Боярская - о новом доме, семье и новых ролях
Почему выставке мертвых тел Body Worlds нужно сказать "нет"