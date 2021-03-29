Поврежденная вандалом картина Репина вернется на место после реставрации

Посетители Третьяковской галереи смогут вновь увидеть картину Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года", пострадавшую от рук вандала в 2018 году. Реставраторы заверили, что полотно вернется в постоянную экспозицию, как только завершатся все реставрационные работы.

"Мы уже провели комплекс исследований, у нас ушел на них целый год. И тот объем результатов, который мы получили, он продолжает нами обрабатываться, осмысливаться и изучаться. У нас есть мощная база, которая позволяет сказать, что мы вернем картину в экспозицию. У нас уже есть чувство уверенности, мы понимаем, какие этапы нам предоставят, и рассчитываем, что по завершении этих этапов картина вернется", - сказала журналистам главный хранитель Третьяковской галереи Татьяна Городкова.

Эксперт пояснила, что устранить повреждение было лишь одной из задач. Не менее важно было понять причины хронической болезни картины, а именно отставание красочного слоя от грунта и основы. Теперь же эксперты нашли решение и этой проблемы.

Также в Третьяковской галерее сообщили, что после реставрации картина будет помещена в специальный защитный короб. Какой именно? Этот вопрос как раз сейчас тоже решается. А нам лишь остается набраться терпения и дождаться возвращения картины на ее законное место.