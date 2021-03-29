Премию "За верность науке" вручат по 10 номинациям

Премия "За верность науке" - одно из основных мероприятий Года науки и технологий в России. На первом заседании Оргкомитета премии утвержден состав Экспертного совета премии, список номинаций и дата начала приема заявок. По словам вице-председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко, в этом году ожидается рекордное количество заявок.

"Журналисты, общественные деятели и ученые, знакомящие аудиторию с объективными фактами и новейшими технологическими достижениями страны, вносят весомый вклад в популяризацию российской науки. Уверен, что благодаря премии будут выявлены новые познавательные проекты, способствующие формированию у наших граждан прекрасного чувства - гордости за страну", - считает вице-премьер.

Открывая заседание, глава Миноборнауки РФ Валерий Фальков подчеркнул, что на разных площадках отмечается необходимость объединить усилия университетов, научного сообщества и экспертов для популяризации достижений российских ученых. "Премия - яркий пример того, как можно и нужно двигаться в этом направлении. Популяризация науки - чрезвычайно важная задача государственного значения. Мы должны чествовать всех, кто успешно занимается продвижением науки в массы, популяризует знания, занимается этим благородным делом", - сказал Валерий Фальков.

В этом году премии вручаются по десяти номинациям, среди них - лучшие научно-популярные программы о науке на радио, на ТВ, лучшее периодическое издание о науке, электронное СМИ о науке. Специальная премия будет за популяризацию науки и технологий ученым, журналистам, преподавателям и общественным деятелям.

Три специальные номинации: просветительские проекты, посвященные Стратегии научно-технологического развития РФ, лучший проект, направленный на защиту исторической правды, лучший проект по освещению Года науки и технологий в России. Также в этом году будут вручены три специальных приза: за популяризацию нацпроекта "Наука и Университеты", за популяризацию атомной отрасли, за популяризацию космической отрасли.

Заявки на соискание премии будут приниматься с 15 апреля. Торжественная церемония награждения запланирована на 10 ноября - Всемирный день науки за мир и развитие. Выдвинуть свою кандидатуру могут журналисты, освещающие тему российской науки, популяризаторы науки, ученые и представители бизнеса, которые внесли заметный вклад в поддержку престижа профессиональной научной деятельности и популяризации отечественных научных достижений.

В утвержденный состав Экспертного совета вошли известные ученые, журналисты, широко освещающие научную тематику, представители государственных органов власти, частных фондов, компаний, некоммерческих организаций, вузов, научно-исследовательских институтов.

В работе первого заседания Оргкомитета приняли участие президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук, генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев, ректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий, президент Российской академии наук Александр Сергеев и другие.