С льдины на Москве-реке сняли двух велосипедистов

Вечером в понедельник 29 марта на поисково-спасательную станцию "Кожухово" поступил сигнал с информацией о двух людях на отколовшейся льдине на Москва-реке. Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе департамента ГО, ЧС и ПБ Москвы.

По данным пресс-службы, по тревоге к месту происшествия вышла дежурная смена. В районе острова Бобровый, в 100 метрах от берега, спасатели обнаружили на дрейфующем льду двух молодых людей с велосипедами. Молодые люди поначалу отказывались покидать опасное место, но после уговоров, все же погрузились на спасательное судно и были доставлены на ПСС "Кожухово".

Прибывшие на поисково-спасательную станцию сотрудники правопорядка провели с велосипедистами-экстремалами профилактическую беседу. В сопровождении наряда полиции молодые люди убыли со станции для дальнейших разбирательств.