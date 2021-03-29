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29.03.2021 21:33
Рубрика: Происшествия

С льдины на Москве-реке сняли двух велосипедистов

Текст: Ирина Огилько
Фото: Егор Алеев/ТАСС Фото: Егор Алеев/ТАСС
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Вечером в понедельник 29 марта на поисково-спасательную станцию "Кожухово" поступил сигнал с информацией о двух людях на отколовшейся льдине на Москва-реке. Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе департамента ГО, ЧС и ПБ Москвы.

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
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По данным пресс-службы, по тревоге к месту происшествия вышла дежурная смена. В районе острова Бобровый, в 100 метрах от берега, спасатели обнаружили на дрейфующем льду двух молодых людей с велосипедами. Молодые люди поначалу отказывались покидать опасное место, но после уговоров, все же погрузились на спасательное судно и были доставлены на ПСС "Кожухово".

Прибывшие на поисково-спасательную станцию сотрудники правопорядка провели с велосипедистами-экстремалами профилактическую беседу. В сопровождении наряда полиции молодые люди убыли со станции для дальнейших разбирательств.

В регионах Происшествия ЧП Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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