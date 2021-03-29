СК предъявил обвинение мужчине, призывавшему детей к руфингу

Следственный комитет опубликовал номер телефона, на который попросил звонить всем, кто знает Никиту Лебедева. Этот мужчина в интернете предлагал детям совершать действия, опасные для их жизни.

Уголовное дело, в котором единственным фигурантом является Лебедев, расследует СК по Москве. 29 марта ему предъявлено обвинение по тяжкой уголовной статье "Покушение на убийство". По мнению следствия, Лебедев манипулировал сознанием детей, подвергая их жизнь опасности.

Вот что рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Установить его причастность к противоправным действиям удалось в результате тщательного исследования материалов 13 уголовных дел, связанных с совершением на территории столичного региона преступлений в отношении несовершеннолетних в период с 2015 по 2020 год, а также изучения и сопоставления обстоятельств произошедшего. Эти уголовные дела были приняты к производству первым управлением по расследованию особо важных дел о преступлениях против личности и общественной безопасности ГСУ по Москве по поручению Александра Бастрыкина в июне 2020 года. "Такое решение было принято после личного приема главой ведомства членов инициативной группы из АНО "Родители за чистый Интернет", - подчеркнула представитель ведомства.

По словам Петренко, Никита Лебедев начиная с 2015 года был активным пользователем одной из общедоступных социальных сетей. Там он переписывался с детьми и "вовлекал подростков в совершение опасных для их жизни и здоровья действий". Он не просто уговаривал детей, он обещал им моментально перевести деньги за участие в распространенной среди молодежи субкультуре "руфинг". По его указанию детям надо было вести трансляцию в режиме онлайн или делать снимки, как они совершают опасные действия на крышах. Для конспирации Лебедев использовал учетные записи: "Кирилл Афанасьев", "Никита Абрамов" и "Светлана Расхожева".

Петренко говорит, что по уже установленному эпизоду преступления, который в интересах следствия и в связи с несовершеннолетним возрастом потерпевшего не раскрывается, обвиняемому избрана мера пресечения - он взят под стражу.

У Лебедева дома прошел обыск. Следователи изъяли информационные носители, содержание которых начали анализировать. На сегодняшний день уже допросили больше 300 свидетелей.

Главное следственное управление по Москве вместе с подразделениями МВД продолжает устанавливать и другие возможные эпизоды преступной деятельности Лебедева и ищет других потерпевших от его действий. А поэтому просит всех, кто обладает какой-либо информацией об этом человеке позвонить по телефону: 8 (495) 690 44 51.