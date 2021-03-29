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29.03.2021 16:24
Рубрика: Экономика

Собянин открыл две поликлиники после комплексной реконструкции

Текст: Любовь Проценко
Фото: Сергей Михеев
В столице продолжается комплексная реконструкция городских поликлиник. Из 137 лечебных учреждений, которые должны быть модернизированы по новым московским стандартам до 2024 года, одиннадцать уже обновлены. А сейчас к ним добавились еще две - взрослая поликлиника в районе Котловка и детская в Кузьминках - обе они сегодня приняли первых пациентов.

Осмотрев, как изменилось четырехэтажное здание поликлиники в Котловке по улице Ремизова, 6, глава города сказал: "Мы видим полную реконструкцию старого корпуса: с благоустройством внешнего фасада, внутренней отделкой, совершенно другой логистикой для пациентов и полной заменой оборудования. Надеюсь, что и врачей-специалистов здесь будет полный комплект".

Фото: iStock
Раз в месяц регионы будут выбирать лучшую поликлинику

В Котловке расположен один из пяти филиалов городской поликлиники N 22. Теперь здесь есть доктора восьми наиболее востребованных специальностей: врач общей практики- терапевт, кардиолог, оториноларинголог, хирург, невролог, офтальмолог, уролог и эндокринолог. Это значит, что 66 тысячам жителей района больше не нужно ездить на прием в головную поликлинику на улице Кедрова, а можно получить медпомощь неподалеку от дома. Причем, помощь качественную, так как после реконструкции в поликлинике произведена и полная замена оборудования. В частности, по контрактам жизненного цикла закуплен рентгенографический комплекс на два рабочих места, три аппарата УЗИ (универсальный, портативный и для исследования сердечно-сосудистой системы), а также маммограф. Все аппараты - последнего поколения. Полным набором необходимых инструментов оснащены и кабинеты офтальмолога, лор-врача и хирургического кабинета. Наверняка пациенты оценят и современный зал ЛФК, оснащенный уникальным оборудованием для реабилитации больных с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и мышечными дистрофиями, после операций на позвоночнике, с последствиями инсультов.

Расположены кабинеты врачей таким образом, чтобы пациенты не выстраивались в очередь и найти их можно было без труда. А если и нужно немного подождать приема, то для этого создана комфортная зона с кондиционерами, кулерами с питьевой водой, телевизорами, мягкими диванами и креслами. Об удобствах медиков строители тоже не забыли - для них в кабинетах удобная мебель, а еще оборудованы уютные комнаты отдыха, где они могут перекусить и обсудить рабочие вопросы.

Реконструкция поликлиники в Котловке - лишь часть преображения городской среды, которая проводится по программе "Мой район". В ее рамках, в частности, буквально через три дома от поликлиники создан спортивный кластер - со скейтпарком, скалодромом, площадками для стритбола и настольного тенниса, а на Большой Черемушкинской улице проложена почти шестикилометровая тропа здоровья. Это даст возможность жителям района начать заботиться о своем здоровье не только тогда, когда с ним начинаются проблемы, а гораздо раньше, когда все еще хорошо.

В этот же день Собянин в режиме видеосвязи пообщался с коллективом филиала № 2 детской городской поликлиники № 48 в Кузьминках, который сегодня тоже открылся после завершения реконструкции.

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